Игорь Шумаков назначен главой Росгидромета

Игорь Шумаков назначен главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Ранее Шумаков трудился на должности замруководителя Росгидромета. Этот пост он занимал в течение девяти лет — с сентября 2010 года, сообщает ТАСС. До этого был директором Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности российского министерства природы.

Накануне стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил Александра Калашникова главой ФСИН.