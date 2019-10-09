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15:22   9 Октября 2019
Россия

Игорь Шумаков назначен главой Росгидромета

Игорь Шумаков назначен главой Росгидромета

Игорь Шумаков назначен главой Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Соответствующий документ подписал председатель правительства России Дмитрий Медведев.

Ранее Шумаков трудился на должности замруководителя Росгидромета. Этот пост он занимал в течение девяти лет — с сентября 2010 года, сообщает ТАСС. До этого был директором Департамента государственной политики и регулирования в области технологической и атомной безопасности российского министерства природы. 

Накануне стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин назначил Александра Калашникова главой ФСИН.

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Автор: Ольга Воскресенская
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