Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что наказание для Google и Facebook в РФ должно быть сопоставимо с мерами против российских СМИ за рубежом. Такое мнение она высказала журналистам в среду, 9 октября.

По мнению Матвиенко, Google и Facebook должны нести соразмерное наказание мерам, которые принимаются за рубежом против российских СМИ, регулярно нарушая их законную деятельность.

Ранее иностранные компании вели активную деятельность по вмешательству во внутренние дела России. Так, накануне дня единого голосования Facebook показывал политическую рекламу, нарушив запрет на агитацию.