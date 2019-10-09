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15:31   9 Октября 2019
Россия

Матвиенко рассказала о справедливом наказании Google и Facebook в России

Матвиенко рассказала о справедливом наказании Google и Facebook в России

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что наказание для Google и Facebook в РФ должно быть сопоставимо с мерами против российских СМИ за рубежом. Такое мнение она высказала журналистам в среду, 9 октября. 

По мнению Матвиенко, Google и Facebook должны нести соразмерное наказание мерам, которые принимаются за рубежом против российских СМИ, регулярно нарушая их законную деятельность. 

Ранее иностранные компании вели активную деятельность по вмешательству во внутренние дела России. Так, накануне дня единого голосования Facebook показывал политическую рекламу, нарушив запрет на агитацию. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #google #политика #общество #facebook

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