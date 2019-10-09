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15:32   9 Октября 2019
Россия

Ученый создал первую в России лабораторию по исследованию редкого вида рака

Ученый создал первую в России лабораторию по исследованию редкого вида рака

Российский ученый Дина Степанова занимается редким типом рака — нейрофиброматозами. Недавно она построила лабораторию для исследований. Она стала 14-й в мире, пишет «360».

Степанова рассказала что нейрофиброматозами в мире болеет один из 25 тысяч человек, в России — один из 60 тысяч. При этом лабораторий существует всего 14. Хорошая лаборатория, по словам ученого, есть в Америке. На нее тратится два миллиона долларов в год.

«В России такие деньги, конечно, есть у некоторых лабораторий, но таких очень мало. Они все сконцентрированы в Курчатнике, в МГУ, в Физтехе есть, в принципе, хорошо финансируемые лаборатории», — отметила Степанова.

Лаборатория российского ученого находится в бывшем помещении кафедры физики в РНИМУ имени Пирогова. Часть оборудования удалось взять там, однако этого мало. Финансирование взять неоткуда, поэтому с обустройством помогает супруг Степановой.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #ракка #ученые #лаборатория

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