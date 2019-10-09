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15:04   9 Октября 2019
Весь мир

МИД Сирии заявил, что Турция может утратить статус гаранта в астанинском процессе

МИД Сирии заявил, что Турция может утратить статус гаранта в астанинском процессе

Турция, в том случае, если она начнет военную операцию на северо-востоке Сирии, потеряет статус гаранта в астанинском переговорном процессе и это станет сокрушительным ударом для всего процесса политического урегулирования сирийского конфликта.

Об этом в среду заявили в Министерстве иностранных дел Сирии, отметив, что, начав военную операцию, «режим Эрдогана» встанет в один ряд с террористическими бандформированиями.

«Сирия напоминает, что режим Эрдогана, если начнет агрессию, ...утратит окончательно статус страны-гаранта «астанинского» процесса и нанесет сокрушительный удар по всему политическому процессу» - приводит РИА Новости заявление сирийского внешнеполитического ведомства.

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Автор: Александр Люблинский
#сирия #турция #переговоры #политика #весь мир #военная операция #гарант #астанинский процесс

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