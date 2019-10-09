Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон в четверг, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Пресс-марафон стартует в 10 часов утра. Представители СМИ смогут задать вопрос Зеленскому в составе групп по 7-10 человек. У каждой группы будет полчаса на общение с президентом Украины. Перед встречей с украинским лидером группам и их участникам необходимо пройти процедуру аккредитации.

Все медиа, заранее направившие письмо с желанием поучаствовать в пресс-марафоне, получат письменное подтверждение с точным временем, когда они смогут пообщаться с Владимиром Зеленским.

Кроме того, на территории Kyiv Food Market организуют специальный пресс-центр, откуда также будет вестись онлайн-трансляция. Также офис украинского президента будет транслировать марафон в социальных сетях.