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15:03   9 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября

Зеленский проведет пресс-марафон 10 октября

Президент Украины Владимир Зеленский проведет пресс-марафон в четверг, 10 октября. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Пресс-марафон стартует в 10 часов утра. Представители СМИ смогут задать вопрос Зеленскому в составе групп по 7-10 человек. У каждой группы будет полчаса на общение с президентом Украины. Перед встречей с украинским лидером группам и их участникам необходимо пройти процедуру аккредитации. 

Все медиа, заранее направившие письмо с желанием поучаствовать в пресс-марафоне, получат письменное подтверждение с точным временем, когда они смогут пообщаться с Владимиром Зеленским.

Кроме того, на территории Kyiv Food Market организуют специальный пресс-центр, откуда также будет вестись онлайн-трансляция. Также офис украинского президента будет транслировать марафон в социальных сетях. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #политика #зеленский

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