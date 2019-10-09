Гончарук объяснил, почему Киев отказался продлевать договор по газу с Москвой

Киев отказался продлевать контракт по транзиту газа с Москвой еще на один год, потому что планирует подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 9 октября, выступая на брифинге по результатам заседания правительства страны, пишет ТАСС.

По словам Гончарука, украинской стороне важно получить новый долгосрочный контракт в связи с тем, что Украина и ее ГТС начинают работать по европейским стандартам.