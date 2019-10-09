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15:10   9 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Гончарук объяснил, почему Киев отказался продлевать договор по газу с Москвой

Гончарук объяснил, почему Киев отказался продлевать договор по газу с Москвой

Киев отказался продлевать контракт по транзиту газа с Москвой еще на один год, потому что планирует подписать долгосрочный договор «по европейским правилам». Такое заявление сделал премьер-министр Алексей Гончарук в среду, 9 октября, выступая на брифинге по результатам заседания правительства страны, пишет ТАСС. 

По словам Гончарука, украинской стороне важно получить новый долгосрочный контракт в связи с тем, что Украина и ее ГТС начинают работать по европейским стандартам. 

«Мы также ставим себе целью получение долгосрочного контракта, так как продлевать на один год по старым правилам нам просто не подходит», — сказал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #украина #политика #газ #общество

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