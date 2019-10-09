Лауреатами Нобелевской премии стали создатели литийионных батарей

Нобелевская премия в области химии за 2019 год присуждена Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему и Акире Йошино за разработку литийионных аккумуляторов.

Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте Нобелевского комитета Королевской шведской академии наук. Последние годы эксперты неоднократно предсказывали присуждение премии разработчикам литийионных батарей.

«Эти легкие, перезаряжаемые и мощные батареи используются сейчас везде, начиная от мобильных телефонов и ноутбуков, также в электроавтомобилях. Они могут сохранять значительное количество энергии из возобновляемых источников от солнца и ветра», — заявили в комитете.

Лауреатов наградят в Стокгольме 10 декабря — именно в этот день умер изобретатель Альфред Нобель в 1896 году. Сумма каждой «нобелевки» составит девять миллионов шведских крон — это более 900 тысяч американских долларов.

Напомним, 7 февраля текущего года лауреат Нобелевской премии по химии, немецкий ученый Манфред Эйген умер на 91-м году жизни. Эйген получил награду в 1967 году вместе с британскими коллегами Рональдом Норришем и Джорджем Портером за исследования в области сверхбыстрых химических реакций.