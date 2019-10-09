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15:06   9 Октября 2019
Россия

Россиянам не грозит нехватка еды

Россиянам не грозит нехватка еды

России не грозит нехватка продовольствия. Страна может произвести достаточное количество продуктов, чтобы обеспечить потребности россиян. Об этом сообщил глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев на пленарной сессии Международного агропромышленного форума.

«Наверное, проблема невозможности обеспечить собственных людей продуктами питания перед нами не стоит. Мы можем их произвести в том объеме, который необходим для нашего населения», — сказал он.

По мнению министра, подобная проблема не может возникнуть у страны с таким земельным банком, как у России. Патрушев напомнил, что девять лет назад была принята Доктрина продовольственной безопасности, которая на сегодняшний день выполнена по большей части показателей самообеспеченности продовольствием.

Россия в состоянии себя обеспечить сахаром, свининой, растительным маслом, зерном. Однако есть и те продукты, по которым еще предстоит поработать.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #продукты #минсельхоз #продовольствие

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