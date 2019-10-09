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14:39   9 Октября 2019
Весь мир

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Как сообщает местная полиция, перестрелка случилась около синагоги.

В перестрелке участвовали несколько человек, после чего они разъехались. Задержать их пока не удалось. Правоохранители просят местных жителей не выходить из квартир и домов, так как преступники еще не пойманы. 

Являются ли погибшие простыми жителями города или это тоже участники перестрелки, — не сообщается. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#германия #чп #весь мир #перестрелка

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