Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком городе Галле. Как сообщает местная полиция, перестрелка случилась около синагоги.

В перестрелке участвовали несколько человек, после чего они разъехались. Задержать их пока не удалось. Правоохранители просят местных жителей не выходить из квартир и домов, так как преступники еще не пойманы.

Являются ли погибшие простыми жителями города или это тоже участники перестрелки, — не сообщается.