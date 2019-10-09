Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в среду прокомментировал статью New York Times, в которой сказано о спецподразделении ГРУ, созданном якобы для дестабилизации в Европе. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости.

Ранее американская газета опубликовала статью, которая рассказывает о существовании в структуре Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ спецподразделения, целью которого является дестабилизация обстановки в Европе. Кремль, комментируя публикацию, отнес ее к разряду криминального чтива.

По словам Липового, Россия заинтересована в стабильной Европе. Он также назвал статью «бредом».

«Публикации в NYT можно связать только с осенним обострением – как-то иначе этот бред комментировать невозможно. Очевидно, что России выгодна стабильность и предсказуемость в российско-европейских отношениях», — сказал Липовой.

Он напомнил о дестабилизирующей политике США, имея в виду расширение НАТО на Восток, поддержку косовских сепаратистов, бомбардировки Сербии и активную поддержку украинского госпереворота. Липовой подчеркнул, что все это должно остаться на совести Штатов, которые не ограничиваются Европой и создают очаги напряжения в Азии и на Ближнем Востоке.