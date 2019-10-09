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14:49   9 Октября 2019
Россия

Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Герой России, генерал-майор Сергей Липовой в среду прокомментировал статью New York Times, в которой сказано о спецподразделении ГРУ, созданном якобы для дестабилизации в Европе. Об этом 9 октября сообщает РИА Новости. 

Ранее американская газета опубликовала статью, которая рассказывает о существовании в структуре Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ спецподразделения, целью которого является дестабилизация обстановки в Европе. Кремль, комментируя публикацию, отнес ее к разряду криминального чтива. 

По словам Липового, Россия заинтересована в стабильной Европе. Он также назвал статью «бредом». 

«Публикации в NYT можно связать только с осенним обострением – как-то иначе этот бред комментировать невозможно. Очевидно, что России выгодна стабильность и предсказуемость в российско-европейских отношениях», — сказал Липовой.

Он напомнил о дестабилизирующей политике США, имея в виду расширение НАТО на Восток, поддержку косовских сепаратистов, бомбардировки Сербии и активную поддержку украинского госпереворота. Липовой подчеркнул, что все это должно остаться на совести Штатов, которые не ограничиваются Европой и создают очаги напряжения в Азии и на Ближнем Востоке. 

«И давайте не забудем о выходе США из ДРСМД, о непонятной ситуации с СНВ-3, о слухах о выходе Америки из договора по Открытому небу», — резюмировал он. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #сша #политика #общество #весь мир

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