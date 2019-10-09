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14:40   9 Октября 2019
Россия

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле будут следить 13 октября за опросом по поводу строительства храма.

Об этом Песков заявил в ответ на вопрос журналиста о том, будет ли Кремль следить за опросом, предложенным президентом Владимиром Путиным для решения проблемы со строительством храма в Екатеринбурге.

«Разумеется, будем. Это была очень резонансная тема, поэтому весьма позитивно, что опрос будет проведен и все желающие смогут высказать свое мнение», — заявил Песков.

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

Ранее в мае в Екатеринбурге прошли акции протеста против строительства храма Святой Екатерины не в его историческом месторасположении, а в городском сквере, находящемся неподалеку. По предложению Путина, местные власти решили провести опрос горожан на 44 специальных пунктах в это воскресенье: екатеринбуржцы смогут выбрать из четырех предложенных вариантов нового месторасположения собора.

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский заявлял, что по итогам опроса власти продолжат диалог с горожанами по поводу новой локации для храма и совместному техническому проекту сооружения. Городской сквер при этом получит статус «земли общего пользования».

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

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Автор: Тимофей Булочкин
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