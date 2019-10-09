Песков прокомментировал объявление ФБК иностранным агентом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков прокомментировал объявление «Фонда борьбы с коррупцией» иностранным агентом. По его словам, у Кремля на этот счет нет позиции.

Песков отметил, что решение о включении ФБК в список иностранных агентов выносил Минюст, а не Кремль, поэтому у Москвы на эту тему позиции не имеется.

«Это прерогатива Минюста», — передает слова Пескова Федеральное агентство новостей.

В среду стало известно, что российское министерство юстиции включило организацию «Фонд борьбы с коррупцией» блогера Алексея Навального в список иноагентов.