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14:23   9 Октября 2019
Россия

Песков заявил о неоднократных провокациях со стороны США

Песков заявил о неоднократных провокациях со стороны США

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что не единичные провокации американской стороны свидетельствуют о сохранении обострения в отношениях США и РФ.

Напомним, сегодня в Госдуме РФ приняли решение приостановить командировки депутатов в США из-за недавнего задержания депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка. Корреспондент ФАН уточнил у пресс-секретаря российского главы, говорит ли принятие такого решения о вероятности новых провокаций против представителей власти со стороны американских спецслужб.

«Вряд ли это относится к делам Кремля. Однако не единичные провокации американской стороны говорят о том, что обострение в отношениях наших стран сохраняется», — ответил Песков журналистам.

Песков заявил о неоднократных провокациях со стороны США

Ранее нескольким членам российской делегации на Генассамблее ООН не выдали американские визы для посещения саммита организации в Нью-Йорке. Вернувшаяся в Москву депутат Юмашева отметила, что ее допрос сотрудником ФБР и отказ в выдаче документов российским парламентариям могут быть «звеньями одной цепи».

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Автор: Тимофей Булочкин
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