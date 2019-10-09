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14:34   9 Октября 2019
Россия

Медведев призвал найти решения проблем продовольственной безопасности в мире

Медведев призвал найти решения проблем продовольственной безопасности в мире

Глава правительства Дмитрий Медведев заявил, что Россия готова сотрудничать с другими странами по поиску оптимальных путей решения ситуации на мировом рынке продовольствия. Речь об этом зашла на Международном агропромышленном форуме.

«Важно совместно вести такую работу, решать проблемы продовольственной безопасности в мире, причем на любом уровне: на уровне отдельного региона, на уровне страны или всей планеты», — подчеркнул премьер.

По его мнению, проблемы в агарной сфере носят противоречивый характер. В качестве примера Медведев привел два разных мнения специалистов. Согласно первому, аграрная промышленность плохо влияет на климат. Согласно второму, именно климатические изменения вынуждают использовать более агрессивные меры в сельском хозяйстве. Из-за таких полярных мнений как раз и важно искать сбалансированные решения. 

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Автор: Виктория Разумовская
#медведев #сельское хозяйство #аграрии

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