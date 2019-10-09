Качество сельхозпродукции в РФ нужно повышать, заявил Медведев

Качество сельхозпродукции в РФ нужно повышать с учетом популярности органических продуктов, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе выставки «Золотая осень» в Москве он заявил, что сельское хозяйство значительно поменялось в своем традиционном понимании.

По мнению Медведева, все больше людей хотят получать экологически чистые, органические продукты, россиян не останавливает даже то, что они могут стоить дороже. Рождается новая культура питания, в которой на первое место выходит качество продуктов, отмечает глава российского правительства.

«Нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии и самих людей», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее российский премьер заявил, что правительство будет оказывать поддержку агропромышленному комплексу России.