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14:15   9 Октября 2019
Россия

Качество сельхозпродукции в РФ нужно повышать, заявил Медведев

Качество сельхозпродукции в РФ нужно повышать, заявил Медведев

Качество сельхозпродукции в РФ нужно повышать с учетом популярности органических продуктов, заявил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. В ходе выставки «Золотая осень» в Москве он заявил, что сельское хозяйство значительно поменялось в своем традиционном понимании. 

По мнению Медведева, все больше людей хотят получать экологически чистые, органические продукты, россиян не останавливает даже то, что они могут стоить дороже. Рождается новая культура питания, в которой на первое место выходит качество продуктов, отмечает глава российского правительства. 

«Нам нужно и дальше повышать качество сельхозпродукции и продовольствия с учетом новых требований агроэкологии и самих людей», — резюмировал Дмитрий Медведев.

Ранее российский премьер заявил, что правительство будет оказывать поддержку агропромышленному комплексу России.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #медведев #сельское хозяйство #агрокомплекс

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