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14:54   9 Октября 2019
Россия

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал онкологию наказанием за аборты и ЭКО

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал онкологию наказанием за аборты и ЭКО

Глава Патриаршей комиссии по защите материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов заявил, что участившиеся случаи заболевания раком, можно считать эпидемией, посланной в наказание, так как мы сейчас живем «за счет убийства детей».

Свое мнение священник высказал в эфире телеканала «Царьград» в беседе, посвященной резонансным случаям, когда раком заболевают молодые и известные люди, как скончавшаяся летом 2015 года певица Жанна Фриске, актриса Анастасия Заворотнюк, у которой диагностировали опухоль головного мозга – глиаблостому, ученый Владимир Ларин, который, как стало известно сегодня, страдал онкологическим заболеванием и скончался, не вынеся страшной боли.

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал онкологию наказанием за аборты и ЭКО

Комментируя эти случаи, отец Димитрий заявил, что все происходящее надо расценивать как наказание для общества.

«Небо содрогается от убийств детей в абортах и экстракорпорального оплодотворения, от злодеяний нашего народа. И это следствие. Если мы люди, то мы должны это все расценивать как урок. Ведь ничего не действует! Как аборты делали, так и делают», - подчеркнул он.

Также батюшка отметил, что государство не предпринимает никаких действий, чтобы изменить эту плачевную ситуацию и не ведет никакой антиабортной политики. Больше абортов, чем в России, напомнил он, делают только в Китае, но и там постоянно происходят стихийные бедствия – то наводнения, то другие катаклизмы.

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал онкологию наказанием за аборты и ЭКО

Говоря о том, что из жизни зачастую уходят молодые люди, которые могли бы еще многое сделать на благо общество, протоиерей Димитрий Смирнов сказал:

«Господь берет себе всегда хороших людей. Для Царствия Божия. Вот мальчика забрал, стюарда в самолете. Настоящий герой. Сразу в Царствие Небесное, - при этом он вернулся к теме дискуссии и добавил: - Но ни один аборт, ни одно ЭКО не обходятся без последствий. Могу некоторые цифры привести. Например, только 35% удачных попыток ЭКО. А остальные? А остальные эмбрионы погибают».

При этом он отметил, что рожденные при помощи ЭКО дети в 51% случаев являются неполноценными и страдают очень серьезными заболеваниями, вплоть до психических болезней. Но, добавил батюшка, это уже никому не важно, так как всех интересуют лишь деньги за проведенную процедуру.

Подводя итоги беседы, отец Димитрий привел в пример ситуацию в его приходе, где он служит уже 40 лет. Такой ситуации с повальным заболеванием женщин раком, по его словам, не было никогда раньше.

«У нас в приходе просто эпидемия рака среди женщин. Я служу 40 лет. Но такого не было у нас еще, пятилетка рака. Какой-то развал», - подчеркнул священник.

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Автор: Александр Люблинский
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