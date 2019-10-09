Признание ФБК иноагентом «дарит» Навальному тему для глумления на youtube, считает эксперт
Кандидат юридических наук Сергей Карнаухов счел, что статус иноагента для ФБК никак не скажется на работе проекта «Навальный».
«Если попробовать сопоставить статус иноагента и дважды осужденного за совершение тяжких преступлений, то, конечно, иноагент покажется таким не значимым ограничением. Поэтому раз уж на него не влияют уголовные наказания, то статус иноагента придаст ему только пикантности, и он дальше будет веселиться на эту тему», — объяснил «Политике Сегодня» Карнаухов.
Статус иноагента ФБК Минюст России присвоил 9 октября на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях».
«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — сообщает Минюст РФ.
Новый статус теперь ФБК придется указывать на сайте и в выпускаемых материалах. Кроме того «Фонду борьбы с коррупцией» отныне запрещено совершать сделки с политическими партиями и участвовать в избирательных кампаниях. Карнаухов сомневается, что Навальный будет соблюдать ограничения.
«Он будет делать все то же самое, что делал всегда, потому что нет в России ни одной юридически значимой силы, которая могла бы заставить этого человека, его окружение и сам этот «проект» находиться в фарватере правового поля», — заметил он.
Карнаухов в статусе вице-губернатора Кировской области в 2009 году инициировал расследование по «делу Кировлесу», обвиняемыми по которому проходили приближенные к губернатору Никите Белых чиновники, Петр Офицеров и Алексей Навальный. По итогам рассмотрения в Ленинском районном суде Кирова Навальный получил пять лишения свободы, позже вышестоящая инстанция заменила срок на условный.