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 Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет

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14:06   9 Октября 2019
Россия

Песков подчеркнул, что Кремль не заинтересован в ухудшении отношений с Западом

Песков подчеркнул, что Кремль не заинтересован в ухудшении отношений с Западом

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что публикации западных СМИ о подразделении ГРУ, которое стоит за отравлением Скрипалей — из разряда «криминального чтива». Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что Кремль никоим образом не заинтересован в ухудшении отношений с Западом.

Ранее издание New York Times сообщило, что некое подразделение ГРУ 29155 стоит за отравлением Скрипалей в Британии и попыткой государственного переворота в Черногории. На фоне этих и других событий западные спецслужбы заявили о кампании «по дестабилизации Европы». 

Песков напомнил, что российский лидер неоднократно говорил, что Москва заинтересована в выстраивании добрых отношений с Европой. Подобные публикации, скорее, из разряда «криминального чтива», считает представитель Кремля.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #гру #дело скрипалей

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