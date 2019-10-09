Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге
Порошенко стал фигурантом нового дела

Порошенко стал фигурантом нового дела

 Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет

Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет
Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

 Демократы придумали новое дело о «вмешательстве» РФ, чтобы выдавить Трампа

Демократы придумали новое дело о «вмешательстве» РФ, чтобы выдавить Трампа
Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Герой России назвал статью NYT о «спецподразделении» ГРУ бредом

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге

Кремль будет следить за опросом по строительству храма в Екатеринбурге
Порошенко стал фигурантом нового дела

Порошенко стал фигурантом нового дела

 Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет

Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет
Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

Два человека погибли в результате стрельбы в немецком Галле

 Демократы придумали новое дело о «вмешательстве» РФ, чтобы выдавить Трампа

Демократы придумали новое дело о «вмешательстве» РФ, чтобы выдавить Трампа
14:10   9 Октября 2019
Россия

Песков призвал дождаться информации о виновниках срыва перемирия в Донбассе

Песков призвал дождаться информации о виновниках срыва перемирия в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться информации о том, по чьей вине сорвано разведение войск в Донбассе.

Такой призыв озвучил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, сорван ли процесс зеркального отвода войск в Донбассе, предусмотренный согласованной «формулой Штайнмайера».

«Давайте дождемся итогов. Дождемся информации, по чьей вине это сорвано», — заявил Песков.

Напомним, 9 сентября в Донбассе запланировал синхронный процесс по отводу солдат и техники в участках разведения и устранению обнаруженных ОБСЕ нарушений. Развод войск должен был осуществляться три дня, после чего планировалось начать демонтировать «форты» и производить разминирование.

Песков призвал дождаться информации о виновниках срыва перемирия в Донбассе

«Формула Штайнмайера» была согласована контактной группой по Донбассу на встрече в Минске. Договоренность предусматривает наделение некоторых территорий Донбасса особым статусом. Тем не менее, в своем совместном заявлении главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о готовности продолжать минские переговоры, чтобы добиться полного самоуправления и самоопределения Донецкой и Луганской Народных Республик.

Песков призвал дождаться информации о виновниках срыва перемирия в Донбассе

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Тимофей Булочкин
#донбасс #песков #политика #новости #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...