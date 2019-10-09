Песков призвал дождаться информации о виновниках срыва перемирия в Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал дождаться информации о том, по чьей вине сорвано разведение войск в Донбассе.

Такой призыв озвучил Песков в ответ на вопрос журналиста о том, сорван ли процесс зеркального отвода войск в Донбассе, предусмотренный согласованной «формулой Штайнмайера».

«Давайте дождемся итогов. Дождемся информации, по чьей вине это сорвано», — заявил Песков.

Напомним, 9 сентября в Донбассе запланировал синхронный процесс по отводу солдат и техники в участках разведения и устранению обнаруженных ОБСЕ нарушений. Развод войск должен был осуществляться три дня, после чего планировалось начать демонтировать «форты» и производить разминирование.

«Формула Штайнмайера» была согласована контактной группой по Донбассу на встрече в Минске. Договоренность предусматривает наделение некоторых территорий Донбасса особым статусом. Тем не менее, в своем совместном заявлении главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник сообщили о готовности продолжать минские переговоры, чтобы добиться полного самоуправления и самоопределения Донецкой и Луганской Народных Республик.