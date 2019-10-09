Кремль не ставит под сомнение суверенитет Украины
Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль не ставит под сомнение украинский суверенитет.
Об этом Песков заявил, отвечая на вопросы представителей прессы в среду. Слова официального представителя главы государства приводит Федеральное агентство новостей (ФАН).
В частности, отвечая на вопрос, позволит ли выполнение минских соглашений получить Украине суверенитет над Донбассом, Песков заявил:
«Главное – это само выполнение минских соглашений. Это позволит Украине справиться с этой проблемой. Те страны, которые поставили подписи под соглашениями, должны ей это помочь».
Далее, отвечая на вопрос журналистов о позиции Кремля по поводу суверенитета Украины, пресс-секретарь президента подчеркнул:
«Так вопрос не ставится. Никто не ставит под сомнение суверенитет Украины».