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13:51   9 Октября 2019
Россия

Аномальная жара в Алтайском крае разбудила божьих коровок

Аномальная жара в Алтайском крае разбудила божьих коровок

Аномальная жара в Алтайском крае разбудила божьих коровок. В регионе снова расцвела верба, а насекомые проснулись после подготовки к зиме.

Как рассказала  профессор кафедры ботаники Алтайского государственного университета Татьяна Терехина, двадцатиградусное тепло является аномальным для региона. Именно поэтому деревья цветут и зеленеют. Также повторно может зацвести сирень, маральник и купальница, передает слова Терехиной «Интерфакс». 

Эксперты говорят, что такая аномальная погода вредит деревьям и насекомым. Например, божьи коровки погибнут с наступлением холодов, потому что больше не смогут впасть в спячку. Деревья также не смогут зацвести весной 2020 года, а проснутся уже лишь через год. 

В регионе сейчас действует особый противопожарный режим из-за теплой погоды. Ожидается, что аномальное тепло продержится в Алтайском крае еще неделю. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #алтайский край #природа

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