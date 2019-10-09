Демократы придумали новое дело о «вмешательстве» РФ, чтобы выдавить Трампа

Вторая часть расследования о якобы имевшем место российском «вмешательстве» в американские выборы президента в 2016 году, опубликованная Комитетом по разведке Сената США, полностью противоречит выводам экс-спецпрокурора Роберта Мюллера об отсутствии связи между Трампом и российскими властями, сделанным по итогам почти двухлетнего расследования.

Как заявил Федеральному агентству новостей (ФАН) заместитель председателя Международного комитета Совета Федерации Андрей Климов, выпуская новую часть расследования на эту тему в США просто «растягивают удовольствие».

В докладе разведывательного комитета Сената США говорится, в частности, что русские «хакеры» якобы оказывали поддержку Дональду Трампу и намеренно вредили репутации Хиллари Клинтон, направляя свои усилия в социальных сетях на граждан афроамериканского происхождения.

По словам сенатора Климова, вторая часть доклада не содержит ничего нового и представляет собой «типичную внутреннюю разборку.

«В США сочиняют друг против друга всякие небылицы. Ничего нового, как бы там оно ни называлось. Тем более «комитет по разведке США» — звучит красиво, но я видел, что вблизи это довольно грустное зрелище. У меня есть опыт общения с этим комитетом в прошлом. Ничего там серьезного и солидного по большому счету нет», - заявил он.

При этом сенатор добавил, что о победе действующего президента США Дональда Трампа на выборах 2016 года в стране говорят только негативно. Это связано с тем, что там просто больше демократов, и вся эта история с якобы имевшими место вмешательством в избирательный процесс была придумана в штабе демократов.

«Они растягивают удовольствие, потому что больше показать нечего. Даже если кто-то что-то сделал в России, Австралии, Зимбабве, то как это может повлиять на исход выборов в огромной стране с сотнями миллионов избирателей?», - добавил Климов.

В то же время политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности Российской академии наук Константин Блохин заявил ФАН, что Трампа не получиться подвести к импичменту.

«Трамп очень сильно укоренился сейчас, технически импичмент невозможен. Этими докладами перед выборами (демократы) хотят нанести Трампу имиджевый ущерб, а также напомнить, что он «нелегитимно» избранный президент США», - отметил эксперт.

Он напомнил, что бывший спецпрокурор Роберт Мюллер за два года проведения расследования так и не нашел никаких реальных доказательств того, что Россия как-то повлияла на результаты выборов в США. И сейчас в Вашингтоне разыгрывают «русскую карту», чтобы хоть как-то поддержать миф о российской угрозе, который необходим для подрыва электорального процесса.