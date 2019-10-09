Суд уменьшил Подкопаеву срок после возмещения ущерба пострадавшим полицейским

Иван Подкопаев, участвовавший в несогласованной акции 27 июля в Москве и распыливший газовый баллончик в полицейских, приговорен Мосгорсудом к двум годам колонии вместо трех.

Такое решение было принято на рассмотрении апелляции Подкопаева, который отказался от своего первого адвоката — ранее он признал вину. После этого защитником Подкопаева стал его отец, а мать выступила в качестве свидетеля. Сам подсудимый заявил, что не согласен с обвинением, не расценивает свои действия как уголовное преступление и просит суд оправдать его.

Подкопаевы подчеркнули, что Иван выплатил пострадавшим сотрудникам полиции по 15 тысяч рублей каждому в качестве компенсации за причиненный вред, а также перечислил 10 тысяч в благотворительный фонд «Подари жизнь», чтобы «загладить вину перед обществом». Несмотря на это, прокурор решил оставить в силе предыдущее решение суда, изменив срок с учетом времени, проведенного Подкопаевым в СИЗО.