Турецкие военнослужащие опровергли информацию о переходе через сирийскую границу

Вооруженные силы Турции опровергли информацию о пересечении границы на северо-востоке Сирии. С соответствующим заявлением выступили в штабе турецких сил «Щита Евфрата».

По словам военнослужащих, границу они не переходили, однако это может произойти в ближайшие часы, как и операция «Источник мира».

Ранее среди курдов в Сирии была объявлена всеобщая мобилизация на фоне намерения Анкары начать операцию на северо-востоке арабского государства. Курдов в Иракском Курдистане администрация призвала проводить акции протеста.

Напомним, 7 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американцы начали вывод войск с северо-востока САР, где Анкара собирается провести военную операцию и создать зону безопасности.