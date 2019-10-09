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13:30   9 Октября 2019
Весь мир

Турецкие военнослужащие опровергли информацию о переходе через сирийскую границу

Турецкие военнослужащие опровергли информацию о переходе через сирийскую границу

Вооруженные силы Турции опровергли информацию о пересечении границы на северо-востоке Сирии. С соответствующим заявлением выступили в штабе турецких сил «Щита Евфрата».

По словам военнослужащих, границу они не переходили, однако это может произойти в ближайшие часы, как и операция «Источник мира».

Ранее среди курдов в Сирии была объявлена всеобщая мобилизация на фоне намерения Анкары начать операцию на северо-востоке арабского государства. Курдов в Иракском Курдистане администрация призвала проводить акции протеста. 

Напомним, 7 октября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что американцы начали вывод войск с северо-востока САР, где Анкара собирается провести военную операцию и создать зону безопасности. 

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Автор: Виктория Разумовская
#турция #курды #политика #военная операция

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