Nissan отозвал в России почти 162 тысячи автомобилей

Автопроизводитель Nissan отзывает почти 162 тысячи машин марок Nissan Note и Nissan Tiida в России из-за возможных проблем с подушкой безопасности. Об этом 9 октября сообщается на сайте Росстандарта.

Отозваны будут машины, произведенные c января 2007 по август 2014 года.

Уточняется, что, возможно, речь идет о неисправности пиротехнического патрона газогенератора бездымного типа (SPI2) в подушке безопасности пассажира. Это повреждение может привести к ее неправильному срабатыванию.

Водителей, чьи машины подлежат отзыву, будут проинформированы. Автомобили надо будет предоставить в ближайший дилерский центр для ремонта.