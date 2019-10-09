Режиссер и член жюри «Клуба веселых и находчивых» Юлий Гусман прокомментировал информацию о взносах для КВН-команд. По его словам, он ничего об этом не слышал.

Гусман заявил, что когда сам возглавлял КВН-команду, никто не требовал делать какие-либо взносы за участие, за команду платил профсоюз. По его словам, он не отрицает того факта, что командам приходится платить за гостиницы и переезд, так как продюсерский центр Александра Маслякова работает на самоокупаемости. Гусман отметил, что если взносы и есть, то деньги идут на организацию игр и выездных мероприятий.

«Спросите у вашего дедушки, как бы обошлась советская власть с теми, кто попросил бы взносы у команды КВН пятьдесят лет назад. Ему бы оторвали голову и приклеили эмблему КВН. Мы играли на единственном канале, приезжали за счет профсоюзов, гостиницу снимал профсоюз», — цитирует слова Юлия Гусмана «360».

Кроме того, он подчеркнул, что членам жюри также никто не платит за оценки. По словам Гусмана, за 52 года участия в игре он никогда с таким не сталкивался. Режиссера рассмешило предположение о том, что, например, Константину Эрнсту могут предложить какую-то сумму за то, что он поставит «пятерку» нужной команде.

Ранее стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью Юрию Дудю рассказал, что для того, чтобы у КВНщиков был достойный смешной номер, необходима крупная сумма. По его словам, сначала нужно внести организационный взнос, чтобы просто выйти на сцену.