Димитрий Смирнов поддержал инициативу Милонова запретить Хэллоуин в России

Председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Димитрий Смирнов поддержал инициативу депутата Госдумы Виталия Милонова запретить празднование Хэллоуина в школах, вузах и государственных предприятиях России. Запрет необходимо сопроводить соответствующем указом, считает протоиерей.

«Да, я поддерживаю. Это чужебесие нам совершенно не нужно. Давайте тогда еще праздновать День независимости США. Всем значки давать по этому поводу. Достаточно одного указа: «Празднование в России Хэллоуина запрещается»», — рассказал Смирнов «Политике Сегодня».

Священник уверен, что за празднованием и пропагандой западного кануна Дня всех святых стоит огромный бизнес, к которому причастно и Министерство образования РФ. Иначе почему детям не запрещают отмечать этот праздник в образовательных учреждениях?

«Вот еще и Хэллоуин добавили причем так целенаправленно. В каждой школе. Значит Минобразования имеет к этому отношение. Так бы кто бы стал это делать! Это бизнес-проект. Опять какой-нибудь праздник — вот и продают всякие атрибуты к нему», — говорит Смирнов.

Вместо Хэллоуина протоиерей предложил праздновать Троицу, а затем православный День всех святых — следующее воскресенье после праздника.

Депутат Госдумы Виталий Милонов попросил генпрокурора РФ Юрия Чайку проверить государственные предприятия, школы и вузы в России, чтобы не допустить в них пропаганды и празднования Хэллоуина. Парламентарий считает Хэллоуин враждебным для РФ праздником, поскольку в его основе «лежит идея поклонения темным силам, духам и восхваление различного сатанизма».