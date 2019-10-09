Россияне стали делать покупки обдуманнее. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Опрос, проведенный ведомством, показал, что 40 процентов респондентов всегда читают данные на этикетке перед тем, как что-то купить. В Европе этим занимаются лишь 32 процента жителей.

«Время безудержного шопинга прошло. Тренд нового поколения — покупать реже, но качественные товары», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании в Совфеде в рамках «правительственного часа».

Также ведомство выяснило, что почти половина жалоб от россиян в Роспотребнадзор касается розничной торговли. В частности, граждане беспокоятся о качестве товара, его безопасности и отсутствии необходимых маркировок.

Ранее эксперты Роспотребназдора выпустили информацию о том, какая температура воздуха зимой должна быть в офисных помещениях и дома, чтобы россияне чувствовали себя комфортно.