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12:25   9 Октября 2019
Россия

Россияне стали делать покупки обдуманнее

Россияне стали делать покупки обдуманнее

Россияне стали делать покупки обдуманнее. Об этом сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова. 

Опрос, проведенный ведомством, показал, что 40 процентов респондентов всегда читают данные на этикетке перед тем, как что-то купить. В Европе этим занимаются лишь 32 процента жителей. 

«Время безудержного шопинга прошло. Тренд нового поколения — покупать реже, но качественные товары», — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на пленарном заседании в Совфеде в рамках «правительственного часа».

Также ведомство выяснило, что почти половина жалоб от россиян в Роспотребнадзор касается розничной торговли. В частности, граждане беспокоятся о качестве товара, его безопасности и отсутствии необходимых маркировок. 

Ранее эксперты Роспотребназдора выпустили информацию о том, какая температура воздуха зимой должна быть в офисных помещениях и дома, чтобы россияне чувствовали себя комфортно. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #роспотребнадзор

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