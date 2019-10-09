Петербургские депутаты хотят запретить для детей квесты в закрытых помещениях

Депутаты Заксобрания Петербурга хотят запретить детям младше 14 лет участвовать в квестах, которые расположены в закрытых помещениях. Соответствующий законопроект был принят в первом чтении.

«Иногда походы на безопасные, казалось бы, игры заканчиваются в больнице», — отметил депутат Александр Ходосок.

Он подчеркнул, что квеструмы могут нести угрозу для психического здоровья несовершеннолетних.

В пояснительной записке говорится, что организаторы подобных развлечений зачастую используют «технические устройства, которые работают под воздействием механизмов и электрического тока». Это небезопасно для жизни и здоровья граждан.

За принятие документа проголосовали 38 депутатов, против выступили восемь, воздержались — три.