«Фонд борьбы с коррупцией» Навального включен в список иностранных агентов

Организация «Фонд борьбы с коррупцией» (ФБК) блогера Алексея Навального включена в список иностранных агентов, сообщили в российском Министерстве юстиции РИА Новостям.

Об этом сообщается на официальном сайте Министерства юстиции. Уточняется, что 9 октября ФБК на основании Федерального закона «О некоммерческих организациях» внесен в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента.

«Факт соответствия организации признакам некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента, установлен в ходе проведенного Главным управлением Минюста России по Москве текущего контроля за ее деятельностью», — сказано на сайте ведомства.

Напомним, ранее сообщалось о намерении московской полиции взыскать с организаторов прошедших в столице 27 июля и 3 августа незаконных митингов, в том числе и с главы ФБК Навального, почти 18 миллионов рублей. До этого ряд организаций, в том числе ГБУ «Автомобильные дороги», «Мосгортранс» и ресторан «Армения» уже подали иски против Навального и его соратников.