СКР обнародовал видео задержания сторонников запрещенного ИГ*

Следственный комитет опубликовал видео с задержанием подозреваемых в финансировании террористов из запрещенных в РФ организаций «Имарат Кавказ»* и «Исламского государства»*.

По данным силовиков, в группировку входило более 100 человек, а создали организацию брат и сестра. Во время обысков у них изъяли десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными, экстремистскую литературу и отчеты о перечислении денег.

Злоумышленники действовали в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области. Около шести миллионов рублей были собраны через интернет под видом благотворительности.

Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что с начала этого года сотрудники спецслужб предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе, а также уничтожили 30 ячеек террористов, готовящихся совершить теракты в местах массового пребывания людей и на религиозных объектах.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории России.