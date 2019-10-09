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12:28   9 Октября 2019
Россия

СКР обнародовал видео задержания сторонников запрещенного ИГ*

СКР обнародовал видео задержания сторонников запрещенного ИГ*

Следственный комитет опубликовал видео с задержанием подозреваемых в финансировании террористов из запрещенных в РФ организаций «Имарат Кавказ»* и «Исламского государства»*.

По данным силовиков, в группировку входило более 100 человек, а создали организацию брат и сестра. Во время обысков у них изъяли десять мобильных телефонов с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными, экстремистскую литературу и отчеты о перечислении денег.

 

Злоумышленники действовали в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстане, Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях и Тюменской области. Около шести миллионов рублей были собраны через интернет под видом благотворительности.

Напомним, глава ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что с начала этого года сотрудники спецслужб предотвратили 15 терактов на Северном Кавказе, а также уничтожили 30 ячеек террористов, готовящихся совершить теракты в местах массового пребывания людей и на религиозных объектах.

*организация признана террористической и запрещена судом на территории России.

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Автор: Тимофей Булочкин
#россия #фсб #политика #террористы #новости #общество

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