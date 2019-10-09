Войска Турции начали пересечение границы с Сирией. Информацию об этом передает агентство Bloomberg со ссылкой на чиновника в Турции.

По словам чиновника, военные подразделения армии Турции в среду начали пересекать границу с Сирией на северо-западе, чтобы вынудить курдов отойти от границы. При этом министр обороны Турции заявляет, сейчас лишь идет подготовка к проведению операции и переброска войск к границе с САР.

Ранее власти Турции заявили, что самостоятельно создадут зону безопасности к востоку от Евфрата в Сирии, так как переговоры с США не дают видимых результатов. На минувшей неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообщался по телефону с американским лидером Дональдом Трампом. Вашингтон заявил, что Соединенные Штаты не будут поддерживать военную операцию Турции в САР, а рядом даже не будет военных США.

В понедельник Эрдоган заявил, что США отводят войска с северо-востока Сирии, где будет проводиться турецкая операция. Накануне Дональд Трамп заявил, что США продолжат поддерживать курдов в Сирии, а Турции придется столкнуться с угрозами, если военные сделают в Сирии нечто такое, что выйдет за рамки гуманности.