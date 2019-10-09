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11:41   9 Октября 2019
Россия

Депутат-эколог из Красноярска заявил, что белые медведи боятся пингвинов

Депутат-эколог из Красноярска заявил, что белые медведи боятся пингвинов

Депутат-эколог из Красноярска Сергей Шахматов заявил, что белые медведи боятся пингвинов. Так парламентарий ответил на блиц-опрос местных журналистов.

Представители СМИ спросили депутата городского совета от партии «Зеленые» Сергея Шахматова, почему белые медведи не едят пингвинов.

"Потому что пингвины издают очень много шума, а медведи его боятся", - заявил красноярский парламентарий. 

Пингвины обитают в Антарктиде, а белые медведи — в приполярных областях на севере, а в пищу употребляют рыбу, моржей и нерп. 

Кроме этого журналисты спрашивали Шахматова, когда началась Вторая мировая война, кто написал «Му-му», а также задавали другие вопросы из школьной программы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #политика #красноярск #общество

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