Эксперт призвал поддержать идею Путина о моратории на РСМД

Старший научный сотрудник исследовательского центра Ассоциации внешней политики Словакии Александр Дулеба считает, что идею лидера РФ Владимира Путина о моратории на РСМД необходимо поддержать. Странам стоит договориться о неразмещении в Европе ракет средней и меньшей дальности, пишет News.ru.

«Проблему нужно урегулировать. До этого момента единственным договором был ДРСМД, заключенный между США и Россией. Теперь же необходимо искать новый формат», — отметил эксперт.

Комментируя ситуацию на Украине, Дулеба заявил, что сейчас новое руководство страны демонстрирует политическую волю. Важным сигналом стал обмен пленными. Если предыдущий президент Украины Петр Порошенко мог говорить с Россией только через посредников — Германию, Францию и США, то сейчас появилась надежда, что ситуацию удастся урегулировать.

«Ситуация сложная, из нее надо выходить. Смотря на нее со стороны Словакии, я желаю, чтобы Россия и Украина нашли в себе силы решить все в двустороннем порядке», — подчеркнул Дулеба.

Кроме того, по мысли эксперта, если ситуация начнет улучшатся, можно будет ожидать снятия антироссийских экономических санкций. Но необходимо понимать, что в отношении индивидуальных санкций и санкций за Крым дела обстоят иначе.