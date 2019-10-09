Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом нового дела о декларировании недостоверной информации в 2018 году. Как передает агентство «Украинские новости», дело заведено в Госбюро расследований Украины.

В ведомстве информацию о деле подтвердили. Истцом выступил один из депутатов Верховной рады Украины, но его фамилия не называется. Если суд признает бывшего главу государства виновным, ему может грозить два года колонии и запрет на право занимать определенные посты. Рассмотрением дела будет также заниматься Национальное антикоррупционное бюро, отметили в ведомстве.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Андрей Дубинский заявлял, что после его обращения заведено дело против Петра Порошенко. На минувшей неделе стало известно, что Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для защиты по уголовным делам.