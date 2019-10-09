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Порошенко стал фигурантом нового дела

Порошенко стал фигурантом нового дела

 Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет

Экс-секретарь СНБО считает, что окружение Зеленского негативно на него влияет
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11:16   9 Октября 2019
Ближнее зарубежье

Порошенко стал фигурантом нового дела

Порошенко стал фигурантом нового дела

Экс-президент Украины Петр Порошенко стал фигурантом нового дела о декларировании недостоверной информации в 2018 году. Как передает агентство «Украинские новости», дело заведено в Госбюро расследований Украины.

В ведомстве информацию о деле подтвердили. Истцом выступил один из депутатов Верховной рады Украины, но его фамилия не называется. Если суд признает бывшего главу государства виновным, ему может грозить два года колонии и запрет на право занимать определенные посты. Рассмотрением дела будет также заниматься Национальное антикоррупционное бюро, отметили в ведомстве.

Ранее украинский депутат от партии «Слуга народа» Андрей Дубинский заявлял, что после его обращения заведено дело против Петра Порошенко. На минувшей неделе стало известно, что Порошенко нанял российского адвоката Илью Новикова для защиты по уголовным делам. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#порошенко #украина #политика

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