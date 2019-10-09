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11:46   9 Октября 2019
Россия

Либеральная «оппозиция» перестала пиариться на смерти Немцова и забросила его могилу

Либеральная «оппозиция» перестала пиариться на смерти Немцова и забросила его могилу

Могила убитого политика Бориса Немцова осталась совсем забытой: ее посещают только близкие погибшего и некоторые почитатели, но «либеральная общественность» больше не вспоминает о своем экс-кумире даже в его день рождения 9 октября.

Сотрудник Троекуровского кладбища рассказал корреспонденту Федерального агентства новостей, что в первый год на могилу политика «приходили толпы», а сейчас борцы с режимом ограничиваются лишь одним-двумя посещениями в год. «Люди только иногда приходят. В первый год приходили толпы, сейчас уже меньше. Один-два раза в год», — утверждает работник кладбища.

 

Одна из посетительниц кладбища поделилась, что несмотря на свежие цветы на могиле Немцова, не много народу посещает место погребения. Кладбищенские уборщики признаются, что у памятника Немцову встретить людей спустя 4,5 года с момента его смерти уже практически невозможно, зато к могиле недавно умершей певицы Юлии Началовой постоянно приходят поклонники. Так называемые «лидеры оппозиции» посещают усопшего лишь по памятным датам, и то — под камеры и с нагнанными «сторонниками».

«Так, народу немного. Время от времени бывает, и мы бываем. Летом мы были. В феврале, наверное, бывают, а так приходят один-два человека. Может по датам приходят: в день рождения, в день смерти», — заявила корреспонденту посетительница кладбища.

Либеральная «оппозиция» перестала пиариться на смерти Немцова и забросила его могилу

Напомним, в прошлом сентябре исполнитель убийства Немцова Заур Дадаев, отбывающий срок в исправительной колонии №3 города Иркутска, был переведен в ангарскую ИК-2 за неоднократное нарушение режима. В октябре того же года Джон Болтон, бывший на тот момент советником президента США по нацбезопасности, возложил венок в память о Борисе Немцове на месте убийства политика.

Либеральная «оппозиция» перестала пиариться на смерти Немцова и забросила его могилу

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Автор: Тимофей Булочкин
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