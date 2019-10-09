Лавров заявил, что у человечества нет ничего более прочного, чем устав ООН

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ООН — это сложная организация, членами которой являются 193 страны. Ее задача — разрабатывать приемлемые для всех государств подходы к глобальным проблемам.

Речь об этом зашла в среду, 9 октября, на пресс-конференции по итогам переговоров Лаврова со своим казахстанским коллегой Мухтаром Тлеуберди.

«Иногда в одном правительстве бывает сложно договариваться различным министерствам и ведомствам, а здесь все-таки все страны мира», — добавил российский министр.

В связи с этим Лавров предостерег от панических настроений в отношении судьбы организации, поскольку во всем мире нет ничего более прочного, чем Устав ООН.