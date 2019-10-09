Российские депутаты приостановили поездки в США после инцидента с Юмашевой

Российские депутаты приостановили поездки в США после инцидента с парламентарием Госдумы Ингой Юмашевой. Об этом в своем Telegram-канале написала советник председателя Думы по СМИ Анастасия Кашеварова.

«Визит председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова в США не состоится», — пишет Кашеварова.

Депутат Госдумы Инга Юмашева прибыла в Нью-Йорк в минувшую субботу, 5 октября. В аэропорту ее задержали сотрудники ФБР и около часа допрашивали, а затем предложили продолжить беседу в кафе в неформальной обстановке. При этом на допросе задавали ей «неприемлемые и неясные вопросы».

ФБР от комментариев на эту тему отказалось. В США также ситуацию не комментируют. Сама Инга Юмашева назвала инцидент «неприятным явлением» и отметила, что Москве не нужно поддаваться на такие провокации со стороны Вашингтона.