Вице-спикер Госдумы Лебедев опроверг информацию о запрете депутатам ездить в США

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев опроверг появившуюся информацию о том, что депутатам Госдумы якобы временно запретили ездить в США после допроса в аэропорту Нью-Йорка депутата Инги Юмашевой.

«Никаких решений Дума не принимала. Кто-то хочет выдать желаемое за действительное. Мы не обсуждали это ни на палате, ни на Совете Думы, ни кулуарно, ни подзаборно», — сказал Лебедев в беседе с «Политикой Сегодня».

Он также сослался на недавнее интервью самой Юмашевой, в котором она выступила против реакции в духе «око за око». Лебедев не подчеркнул, что Юмашева ездила в США по личным делам, поэтому ответ на уровне Госдумы в этой ситуации неприемлем.

«Не понимаю, чего мы обсуждаем? Это была частная поездка частного лица с туристческой визой по личным вопросам. Вот Слуцкому (главе комитета ГД по международным делам — прим.ред.) с Косачевым ( главе комиссии Совфеда по международным делам — прим.ред) отказали в выдаче виз, когда они ехали в официальную поездку в сопровождении главы МИД РФ. Вот это предмет для обсуждения. То, что коллега Юмашева поехала по собственной инициативе в США, ее там допросили, это не имеет никакого отношения к парламенту», — утверждает Лебедев.

Ранее в telegram-канале советника спикера Госдумы Анастасии Кашеваровой появилась информация о том, что депутаты Госдумы временно откажутся от поездок в США после инцидента с Юмашевой.

Ингу Юмашеву 6 октября около часа допрашивал в аэропорту Нью-Йорка сотрудник ФБР США. По информации посла РФ в США Анатолия Антонова, Юмашева прилетела в Штаты на форум «Диалог Форт-Росс».