Экс-чиновница из Тулуна, оскорбившая жертв потопа, нашла новую работу

Экс-начальница пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, ставшая известной из-за аудиозаписи с оскорблениями в адрес жертв потопа в городе, после увольнения ушла работать в музей.

Теперь Алашкевич назначена на пост замдиректора по развитию Иркутского областного государственного Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», сообщает «Пятый канал». Глава музея Владимир Тихонов заверил, что экс-чиновница обладает достаточной квалификацией для такой должности.

Напомним, в начале сентября в социальных сетях распространилась аудиозапись, на которой женщина во время обсуждения работы чиновников и встречи президента РФ Владимира Путина с местными жителями, в уничижительной форме отзывается о пострадавших во время наводнения в Приангарье россиянах.

На аудиозаписи, голос на которой, вероятно, принадлежит чиновнице, речь идет о «неподобающем» внешнем виде людей и «необразованности» людей, оставшихся без крова после наводнения. Алашкевич заявила, что запись — подделка, после чего материал отправили на экспертизу. Результаты обнародованы не были, но Алашкевич извинилась перед жителями Тулуна и уволилась с занимаемой должности, подчеркнул, что ее слова, попавшие на запись, были вырваны из контекста.

Напомним, в конце мая чиновница администрации Сургутского района Югры Любовь Иванцова посоветовала жителям поднять свои «пятые точки» и сделать что-то самим, но в итоге получила выговор и лишилась премии.