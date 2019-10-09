Форум Немцова соберет западных идеологов для обсуждения вмешательства в российские дела

Блогер Алексей Навальный, после провала на выборах в Московскую городскую думу и развернутых на фоне избирательной кампании протестов, отправляется в турне по Западу, намереваясь посетить ряд мероприятий международный компаний и фондов и встретиться с давними друзьями и спонсорами.

Как сообщает в среду информационное агентство NationNews, уже 9 октября глава ФБК примет участие в церемонии открытия двухдневного форума «Стратегии против страха в России и за ее пределами», который организован Фондом Бориса Немцова за свободу. Несмотря на то, что участников приглашают пообщаться на экзистенциальные темы – обсудить свободу и страх в контексте политики и экономики, на форуме, конечно, будут обсуждаться планы вмешательства во внутренние дела России, о чем свидетельствует и название мероприятие и список приглашенных гостей.

Помимо Алексея Навального, на форум соберутся заметные российские и западные общественные деятели, политики и мыслители, известные тем, что занимаются распространением по миру демократических идей.

В качестве спикеров на форум приглашен ряд видных представителей западной интеллектуальной элиты, в том числе Фрэнсис Фукуяма – профессор Стэнфорда, известный политолог и политэкономист, автор книги «Конец истории и последний человек», который сначала прочтет лекцию «О свободе», а затем вместе с Алексеем Навальным примет участие в дискуссии.

Также в деловую программу первого дня форума включена пленарная сессия «Страх, коррупция, пропаганда vs либеральная демократия», модератором которой станет немецкий политолог, представитель «Фонда Науманна» Юлиус Фрейтаг-Лорингхофен, которого часто публикует немецкое откровенно антироссийское издание Deutsche Welle.

В рамках сессии ожидается также выступление бывшего министра юстиции ФРГ Сабины Лойтхойссер-Шнарренбергер, которая представляет леволиберальное крыло немецкой политики и активно выступает в Совете Европы, и основателя Европейской школы дипломатии Катажины Писарски, которая ранее занимала должность советника по иностранным вопросам в польском Сейме.

Россиянин Сергей Гуриев, который в свое время возглавлял Российскую экономическую школу, а в 2013 году после обысков уехал во Францию, обещает стать одним из самых заметных участников форума.

Как отмечает издание, участие в мероприятии таких фигур как Фукуяма и Гуриев и продвижение их высказываний может привести к тому, сто образованная аудитория в России станет прислушиваться к оппозиционным идеям. Возможно, спонсоры Навального именно поэтому и пригасили их на форум, чтобы попытаться подтянуть авторитет главы ФБК не только в глазах его подписчиков, которые ходят на несогласованные митинги, как на тусовку, но и среди россиян, обладающих способностью мыслить системно и критически, которых не привлекает истеричная привычка навального разбрасываться лозунгами.