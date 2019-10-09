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10:30   9 Октября 2019
Россия

Полицейский спас жизнь жителю Биробиджана по пути на работу

Полицейский спас жизнь жителю Биробиджана по пути на работу

Полицейский спас жизнь жителю Биробиджана по пути на работу. Как сообщили в пресс-службе УМВД по ЕАО, героем стал лейтенант Николай Цыганко, который оказался в нужное время в нужном месте.

Николай Цыганко шел на работу и внезапно услышал крики и шум из магазина. Когда он вошел, то увидел на полу лежащего мужчину. Полицейский вспомнил, как нужно правильно оказывать первую помощь: он перевернул пострадавшего на бок и расстегнул его одежду, чтобы человеку было лучше дышать, а сам остался дожидаться врачей. Через некоторое время на место приехали медики скорой помощи, в это время пострадавший уже пришел в себя. 

Позднее выяснилось, что именно действия полицейского помогли спасти мужчине жизнь, так как правоохранитель все сделал правильно. Родственники спасенного мужчины рассказали, что он страдает от заболевания, при котором иногда случаются подобные приступы. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #спасение

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