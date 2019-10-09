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 Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог

Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог
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 Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог

Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог
10:45   9 Октября 2019
Весь мир

Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог

Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что все проблемы в Сирии должны решаться через диалог. Так он прокомментировал возможную операцию Турции в арабской стране.

«Наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают», — подчеркнул министр.

Напомним, 5 октября турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени будет принято решение о военной операции на севере Сирии. Позже Белый дом заявил, что Штаты не будут в этом участвовать. Курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что американские военнослужащие отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями.

Анкара в ходе военной операции планирует очистить приграничную с Турцией территорию от сил самообороны сирийских курдов. Также там планируется создать зону безопасности и разместить находящихся в Турции сирийских беженцев.

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Автор: Виктория Разумовская
#сирия #курды #лавров #политика

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