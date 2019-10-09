Лавров считает, что все проблемы на севере Сирии должны решаться через диалог

Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что все проблемы в Сирии должны решаться через диалог. Так он прокомментировал возможную операцию Турции в арабской стране.

«Наша позиция однозначна, исходит из необходимости решать все проблемы этой части САР через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают», — подчеркнул министр.

Напомним, 5 октября турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что в скором времени будет принято решение о военной операции на севере Сирии. Позже Белый дом заявил, что Штаты не будут в этом участвовать. Курдские «Сирийские демократические силы» (SDF) заявили, что американские военнослужащие отошли от пограничных с Турцией территорий на севере Сирии, нарушив договоренности, достигнутые с союзными им курдскими формированиями.

Анкара в ходе военной операции планирует очистить приграничную с Турцией территорию от сил самообороны сирийских курдов. Также там планируется создать зону безопасности и разместить находящихся в Турции сирийских беженцев.