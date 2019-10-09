Задержания по делу о финансировании ИГ* прошли в девяти регионах РФ

Сотрудники правоохранительных органов разоблачили «благотворительную организацию», которая финансировала террористов из запрещенных группировок «Имарат Кавказ»* и ИГ*. Схема действовала в девяти регионах.

В группировку входили около 100 сторонников идеи установления «Всемирного Халифата». Среди них оказались даже участники нападения в 2005 году на Нальчик, спланированного террористом Шамилем Басаевым.

ФСБ выяснила, что преступники, действовавшие на территории Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Татарстана, Москвы, Петербурга, Краснодарского и Ставропольского краев, Тюменской области, через интернет собрали более шести миллионов рублей под видом благотворительности. Деньги переводились боевикам в Сирии для совершения терактов.

Удалось задержать двух человек. Во время обысков у них нашли экстремистскую литературу, мобильные телефоны с инструкциями от террористов, 60 банковских карт, шесть тысяч долларов наличными и выписки о перечислении денег.

*Террористическая организация, запрещена в РФ