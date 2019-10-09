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10:16   9 Октября 2019
Весь мир

Россия обогнала Китай и США по развитию энергетики

Россия обогнала Китай и США по развитию энергетики

Россия обогнала Китай и США по развитию энергетики. Эксперты Федерального агентства новостей (ФАН) провели исследование данных из открытых официальных источников и выяснили, что у России строго выдержан баланс между объемами производства энергоресурсов и внутренними потребностями. 

Эксперты проанализировали данные по России, Китаю, Японии, США, Канаде, Индии, Франции, Германии и Великобритании. Для полноты исследования рассматривались не только абсолютные данные по ключевым энергетическим показателям, но и их соотношение с внутренними потребностями стран, а также цена основных энергоресурсов. 

Россия обогнала Китай и США по развитию энергетики

Были произведены сравнения данных о производстве первичной энергии по всем видам, общие предложения первичной энергии на душу населения, энергетическая самостоятельность государств, производство электроэнергии и ее потребление на  каждого человека, а также стоимость электричества и доля ядерной энергетики. 

Проанализировав показатели, эксперты пришли к выводу, что Россия является единственной страной, где практически нет дисбаланса в энергетике. РФ имеет отличное соотношение экспорта и импорта органических ископаемых, что позволяет получать прибыль в несколько сотен миллиардов за год. Благодаря этому топливо, электричество и отопление в России стоит дешевле, чем в других странах.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #весь мир

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