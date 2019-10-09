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10:23   9 Октября 2019
Россия

Факельное возгорание газопровода в Петербурге попало на видео

Факельное возгорание газопровода в Петербурге попало на видео

Семнадцать человек – жители четырехэтажного дома на Мытнинской улице в Санкт-Петербурге были эвакуированы минувшей ночью в связи с факельным возгоранием газопровода.

Как сообщает утром в среду пресс-служба Главного управления МЧС по Петербургу результате происшествия пострадавших нет.

«В 00.33 на Мытнинской улице, 32, возле четырехэтажного жилого дома происходило факельное горение на газопроводе диаметром 219 миллиметров. Были эвакуированы 17 жильцов, они не пострадали», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что открытое горение было ликвидировано пожарными и жильцы дома смогли вернуться в свои квартиры.

При этом очевидцы произошедшего выложили в интернет видеозапись, на которой видно, что столб огня поднимался на несколько метров от земли. По мнению местных жителей, причиной пожара на газопроводе могли стать проводившиеся накануне на этом месте ремонтные работы.

 

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Автор: Александр Люблинский
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