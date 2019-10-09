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9:48   9 Октября 2019
Россия

Россияне стали покупать меньше ноутбуков

Россияне стали покупать меньше ноутбуков

Россияне стали покупать меньше ноутбуков. Таковы данные по итогам продаж за январь-август текущего года, передают «Ведомости». 

Исследовательская компания GFK выяснила, что за этот период россияне приобрели 1,37 миллиона ноутбуков. За этот же период годом ранее в стране было куплено 1,56 миллиона ноутбуков. Отмечается, что при этом выросли продажи ноутбуков-трансформеров и ультратонких, до 18 мм шириной. Кроме того, игровые ноутбуки стали покупать почти на десять процентов меньше по сравнению с прошлым годом. 

Эксперты уверены, что сейчас люди приобретают новые ноутбуки на замену старым, новых пользователей этих устройств в России практически нет. При этом средняя цена на ноутбуки все же выросла. Россияне предпочитают покупать технику подороже, чтобы пользоваться ей дольше. Также эксперты связывают снижение интереса к этой технике из-за большого количества кредитов у россиян.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #ноутбуки

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