Почти 98,5% россиян получили бесплатный доступ к цифровому телевидению

Почти 98,5 процента россиян могут бесплатно принимать в цифре 20 телевизионных каналов. Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты по итогам проверки результатов ФЦП «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009–2018 годы».

На эти цели было направлено 167,5 миллиарда рублей из разных источников, в частности, 97,1 миллиарда рублей выделили из бюджета. Из общей суммы 43,7 миллиарда рублей было направлено на строительство наземных сетей цифрового телевещания. Эти работы выполняла «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

Специалисты построили и обновили 5040 объектов вещания. Кроме того, было создано 84 центра формирования мультиплексов.

На данный момент программа считается завершенной. Продолжаются работы по учету и оформлению построенных объектов.