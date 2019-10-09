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9:25   9 Октября 2019
Весь мир

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики РФ в 2019 году

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики РФ в 2019 году

Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики РФ в 2019 году. В сообщении организации указывается, что в июне ожидалось замедление роста на один процент, сейчас прогноз составляет 1,2 процента. 

Всемирный банк второй раз за год пересматривает прогноз роста ВВП России, оба раза — в сторону понижения. По мнению экономистов, это связано с антироссийскими санкциями, загрязнениями нефти в трубопроводе «Дружба» и низкими инвестициями. Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики до 2,5% процента в этом году.

Министерство экономического развития России в свою очередь прогнозирует рост ВВП в стране на 1,3 процента по итогам текущего года.   

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #экономика #всемирный банк #ввп россии

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