Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики РФ в 2019 году. В сообщении организации указывается, что в июне ожидалось замедление роста на один процент, сейчас прогноз составляет 1,2 процента.

Всемирный банк второй раз за год пересматривает прогноз роста ВВП России, оба раза — в сторону понижения. По мнению экономистов, это связано с антироссийскими санкциями, загрязнениями нефти в трубопроводе «Дружба» и низкими инвестициями. Кроме того, Всемирный банк понизил прогноз роста мировой экономики до 2,5% процента в этом году.

Министерство экономического развития России в свою очередь прогнозирует рост ВВП в стране на 1,3 процента по итогам текущего года.