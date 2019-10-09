Песков рассказал о встрече Путина и Берлускони в Сочи

Российский президент Владимир Путин встретился в Сочи с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони.

Об этом в среду утром журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Встреча состоялась во вторник в первой половине дня», - приводит агентство ТАСС слова Пескова.

До этого бывший глава итальянского правительства на своей странице в социальной сети Facebook рассказал, что во вторник 8 октября во время его визита в Россию, он встретился с президентом Путиным. По словам Берлускони, они с российским президентом обсудили ситуацию в мире, а также российско-итальянские отношения.

Предыдущая встреча Путина и Берлускони состоялась в июле текущего года в аэропорту Рима. Тогда, как сообщил Берлускони журналистам, беседа с Путиным подтвердила уважительные отношения и сердечную дружбу между двумя странами.